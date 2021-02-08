TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u 5-0 mağlup eden Altay’da, menajer sorunu kafaları karıştırdı. Sezonun ilk yarısında ilk 11’in değişmez oyuncularından Tolga Ünlü ile Berkay Sülüngöz’ün menajer seçimi nedeniyle kadroya alınmadığı ifade edildi. Taraftarlar bu konu hakkında soru işaretlerinin giderilmesini istedi.

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından sıkıntılı günler yaşayan Altay, deplasmanda Eskişehirspor’u 5-0 mağlup ederek moral bulurken, menajer sorunu gündeme oturdu. Altay’da sezonun ilk yarısında ilk 11’in vazgeçilmezleri arasında yer alan sağ bek Tolga Ünlü ile gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz’ün menajerlerin şirketine geçmediği için ikinci yarının ilk 2 maçında kadroda yer almadığı kaydedildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda iki futbolcunun menajer seçimi nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edilirken, siyah beyazlı taraftarlar bu konuda yönetimden açıklama beklediklerini ifade etti.

“Süper Lig’e çıkacağız”

Yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Osman Özköylü’nün sözleşme imzalaması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında ilk 2 haftadan 1 puan çıkardıktan sonra evinde Eskişehir ekibini 6-0 yenerek çıkışa geçen ve 3’te 3 yapan siyah beyazlılar, ikinci devrede de seri yakalamayı hedefliyor.

Teknik Direktör Yücel İldiz’le yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan U19 Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, galibiyetten dolayı oyuncuları kutladı ve çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Tavur, “Maçtan önce başkanımızla yaptığımız toplantıda geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedeflemiştik.

İlk galibiyetimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz çok büyük bir camiayız. Bu oyuncu grubu Altay’ı Süper Lig’e çıkaracak” dedi.