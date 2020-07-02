BİST115.315-1.04EURO7.710.12USD6.850.05ALTIN390.05-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altın Yunus’ta güvenli tatil
    ABONE OL
    02.07.2020 - 02:29 |

    Altın Yunus’ta güvenli tatil

    46 yıldır olduğu gibi tüm misafirlerine sağlık ve huzur dolu tatil imkanı sağlayan Altın Yunus Çeşme Resort&Thermal Hotel, kapılarını açtı.

    Altın Yunus’ta güvenli tatil

     “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazanan oteldeki dinlenme alanları ve yemek salonları gibi bölümlerde oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına göre yeniden tasarlandı. Altın Yunus Çeşme Genel Müdürü Orhan Koral, “Misafirlerimizi yeniden ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Resepsiyondan odaya, restorandan ortak kullanım alanlarına kadar otelin her yerinde tüm güvenlik ve hijyen kurallarını gözeterek hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

    Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Son dakika: Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

    Son dakika: Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

    Sıradaki Haber