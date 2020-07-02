Altın Yunus’ta güvenli tatil

“Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazanan oteldeki dinlenme alanları ve yemek salonları gibi bölümlerde oturma düzenleri sosyal mesafe kuralına göre yeniden tasarlandı. Altın Yunus Çeşme Genel Müdürü Orhan Koral, “Misafirlerimizi yeniden ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Resepsiyondan odaya, restorandan ortak kullanım alanlarına kadar otelin her yerinde tüm güvenlik ve hijyen kurallarını gözeterek hazırlıklarımızı yaptık” dedi.