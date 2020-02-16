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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’nun Ravil mutluluğu
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    16.02.2020 - 00:00 |

    Altınordu’nun Ravil mutluluğu

     TFF 1. Lig’de evinde 1-0 öne geçip ilk yarısını 2-1 geride kapattığı Osmanlıspor maçında 88. dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılan Altınordu’da beraberlik golüne imza atan Ravil Tagir, yüzleri güldürdü.

    Altınordu’nun Ravil mutluluğu

    Futbola başladığı Altınordu’da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan 16 yaşındaki savunmacı, profesyonel kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Ravil’in 12 yaşındayken U12 İzmir Cup’ta kırmızı lacivertli formayı giydiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Altınordu, “Evlat yetiştirmek, dün 12 yaşında olan bir çocuğun, bugün A takım formasıyla gol attığını görme mutluluğudur” ifadelerine yer verdi.


    Puan farkını korumak önemli

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, alt sıralardaki en yakın rakiplerden Osmanlıspor’la berabere kalmalarının ardından, puan farkını korumanın önemli olduğunu söyledi. Eroğlu, “Maçın ilk yarısı oyunu iyi götürürken golü de bulduk. Biraz daha rakibe yakın oynamamız gerekirken kendi kendimize iki tane gol yedik. Maçın ikinci yarısı skoru değiştirmek için hamleler yaptık. Erken gol bulsak maçı çevirebilirdik. Rakibimizle puan farkını korumamız önemliydi” diye konuştu.

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