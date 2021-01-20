Antik Grup’tan dört proje daha

22 yıl boyunca İstanbul’da faaliyet gösterdikten sonra 2015 yılında köklerinin olduğu İzmir’e geri dönme kararı aldıklarını belirten Antik Group İnşat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yıldız, “Seferihisar’a olan talebi görünce İzmir’de yatırıma en uygun, geleceği en parlak ilçe olduğunu öngördük. Şu anda Seferihisar’ın en büyük projesi, aynı zamanda bölgenin ilk AVM’si Luwi Residence üzerinde . 200 konutun inşaatını bitirdik. 140 konuttan oluşan 3. etabın inşaatına da başladık” dedi. Bundan sonraki tüm yatırımlarını İzmir’e yapacaklarını belirten Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

Alsancak’a 48 katlı kule

“İstanbul’da 14 bini taahhüt bin tanesi yapsat olmak üzere 15 bin konut inşa ettik. İzmir’de ise Alsancak ve Çınarlı’da iki kule projemiz olacak. Yıl sonunda önce Alsancak projemize başlayacağız. 48 katlı bir kule inşa edeceğiz. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin yanındaki arazide 62 konut ve ticari alanlar inşa edeceğiz. Urla Zeytinalanı’nda da 10 villalık yeni bir projeye başlayacağız.”