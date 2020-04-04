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    04.04.2020 - 00:02 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    Antrenörlerin çığlığına kulak verin!

    Antrenörlerin çığlığına kulak verin!
    SAMET ADİLAK Milliyet

    İzmir’deki amatör kulüplerin antrenörleri, yaşadıkları zorlu süreçteki mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “İzmir’de evine ekmek götüremeyen 1662 antrenör var. Bizi yalnız bırakmayın ve unutmayın” ifadeleri dikkat çekti.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’nin aldığı tedbir kararı ile liglerinin ertelenmesinin ardından maçlara çıkamayan antrenörler, maaş ve prim ödemelerini alamadıkları için ekonomik zorluk çektiklerini duyurdu. İzmir TÜFAD ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan bu zorlu süreçte destek isteyen İzmir Antrenörler Grubu, yaptığı yazılı açıklamada, “Sadece İzmir’de TÜFAD’a kayıtlı 1662 amatör futbol kulübü antrenörü, futbolun yanında ek meslek yapmadığı için bu zorlu süreçte evine ekmek götüremiyor ve mağdur oluyor” ifadeleri yer aldı.

    ‘Ailelerimiz ekmek bekliyor’

    Geleceğin futbolcularını yetiştirmek için İzmir’in her bir semtinde yetenek avı yapan ve gençleri sporla buluşturan antrenörler, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, İzmir TÜFAD ve İzmir ASKF’nin biz antrenörlere bu süreçte destek olmalarını bekliyoruz. Bu zorlu süreçlerin üstesinden el birliğiyle geleceğimize hiç şüphemiz yok. Bizlerin de evde bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. Bizlerden ekmek bekleyen çocuklarımız var, ödemelerimiz var. Gerek duyulduğu takdirde sorunlarımızın çözümü için, görüşlerimizi gerekli bütün kurumlara ileteceğiz” diye konuştu.

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