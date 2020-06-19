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    HaberlerEge Haberleri Arda’dan profesyonel imza
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    19.06.2020 - 00:00 |

    Arda’dan profesyonel imza

    Altay’da yönetim, altyapıdan A Takım’a takviye yaptı. Siyah beyazlılarda koronavirüs salgını sürecinde A Takım’la idmanlara çıkmaya başlayan 8 genç futbolcu arasında profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim, orta sahada görev yapan Arda Gezer oldu.

    Arda’dan profesyonel imza

    Futbola Altay’da başlayan 18 yaşındaki Arda, kulübüyle 2023 yılına kadar sürecek kontrata imza attı. Altay’ın U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında toplam 155 karşılaşmaya çıkan Arda, 29 kez rakip fileleri sarstı. Yönetimin önümüzdeki süreçte genç oyuncuları profesyonel yapmaya devam edeceği belirtildi.

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