Arkadaşlıkları aşka dönüştü

Dört yıl önce iş ortamında tanışan, uzun süreli arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çifti, sevenleri yalnız bırakmadı. Şahitliği, gelinin arkadaşı Göksu Işık Akçaoğlu ve Murathan Çakıroğlu ile çiftin ortak arkadaşları Yunuscan Çarpatan üstlendi. Nikahın ardından akşam saatlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 170 kişinin katılımıyla yemek düzenlendi. Genç çift, mutluluklarını yakınları ve dostlarıyla paylaştı.