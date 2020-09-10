BİST1.1000.93EURO8.840.08USD7.480.02ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arkadaşlıkları aşka dönüştü
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:02 |

    Arkadaşlıkları aşka dönüştü

    Emekli öğretmen Gülay Güngelen ve İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Beyazıthan Güngelen’in kızı Gözde Güngelen ile Hayriye-Duran Gök çiftinin oğulları Mustafa Gök, Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen törenle evlendi.

    Arkadaşlıkları aşka dönüştü

    Dört yıl önce iş ortamında tanışan, uzun süreli arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çifti, sevenleri yalnız bırakmadı. Şahitliği, gelinin arkadaşı Göksu Işık Akçaoğlu ve Murathan Çakıroğlu ile çiftin ortak arkadaşları Yunuscan Çarpatan üstlendi. Nikahın ardından akşam saatlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 170 kişinin katılımıyla yemek düzenlendi. Genç çift, mutluluklarını yakınları ve dostlarıyla paylaştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Sıradaki Haber