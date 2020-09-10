10.09.2020 - 00:02 |
Arkadaşlıkları aşka dönüştü
Emekli öğretmen Gülay Güngelen ve İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Beyazıthan Güngelen’in kızı Gözde Güngelen ile Hayriye-Duran Gök çiftinin oğulları Mustafa Gök, Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen törenle evlendi.
Dört yıl önce iş ortamında tanışan, uzun süreli arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çifti, sevenleri yalnız bırakmadı. Şahitliği, gelinin arkadaşı Göksu Işık Akçaoğlu ve Murathan Çakıroğlu ile çiftin ortak arkadaşları Yunuscan Çarpatan üstlendi. Nikahın ardından akşam saatlerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 170 kişinin katılımıyla yemek düzenlendi. Genç çift, mutluluklarını yakınları ve dostlarıyla paylaştı.