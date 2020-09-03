'Asıl beceriksizlik 15 takımla oynamak'

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in çekilme kararı veren Teksüt Bandırma’nın yerine teminat mektubu sunmadığı için ING Basketbol Süper Ligi’ne son anda alınmayıp sezonun 15 takımla oynatılmasının yankıları sürüyor. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yaptığı, “Buradan Denizli halkına seslenmek istiyorum. Bazı beceriksiz yöneticileriniz yüzünden şu an Süper Lig’de bulunamıyorsunuz. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur” sözlerine Denizli temsilcisinden yanıt geldi. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, “Üzüntü ve hayal kırıklığı içinde izledik. Şaşkınlık içindeyiz” diye konuştu.



‘Bilmediği çok şey var’



Deveciler, “Başkanımızın bilmediği çok şey var. Zannederim ona başkası anlattı ve başkalarından aldığı duyumlarla bunları söyledi. Bir süredir Türkiye’de değil. Amerika’daydı kendisi, yeni gelmiş olması lazım. Olup bitenlerden haberdar olduğu veya yeterince bilgilendirildiği konusunda şüphelerim var. Bu takımın bağımsız denetçilerden alınmış mali denetim raporuna göre hiç kimseye borcu yok. Sigorta borcu yok. Herhangi bir personel, oyuncu borcu da yok. Hiç kimsenin sunamadığı kadar sponsorluk anlaşmalarını TBF’ye sunmuş durumdayız. Hiçbir kulübün bizim sağladığımız şartları sağladığını sanmıyorum. Süreçle ilgili her şeyi doğru yaptık. Bununla ilgili tüm yazılı belgeleri Tahkim Kurulu başvurusuna sunduk. Eğer bir becerisizlik varsa ligin 15 takımla oynatılmasıdır” dedi.