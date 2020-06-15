TFF 3. Lig 3. Grup’ta ligin bitimine kalan son 6 maçta 7. sırada yer alan Nazilli Belediyespor, hazırlıklara çarşamba günü başlıyor. Koronavirüs sebebiyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Play Off hattının dışında olmamız, bizi bir üst lig iddiamızdan uzaklaştırmıyor. Çok çalışarak ligin sonunda Play Off’lara yürümek istiyoruz. Yeniden ayağa kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız ve asla pes etmeyeceğiz” diye konuştu. Liglere verilen aranın takımda rehavete sebep olmadığını belirten tecrübeli hoca, ”Gevşemeye asla izin vermeyeceğiz” dedi.