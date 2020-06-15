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    HaberlerEge Haberleri ‘Asla pes etmeyeceğiz’
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    15.06.2020 - 00:00 |

    ‘Asla pes etmeyeceğiz’

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta ligin bitimine kalan son 6 maçta 7. sırada yer alan Nazilli Belediyespor, hazırlıklara çarşamba günü başlıyor. Koronavirüs sebebiyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Play Off hattının dışında olmamız, bizi bir üst lig iddiamızdan uzaklaştırmıyor. Çok çalışarak ligin sonunda Play Off’lara yürümek istiyoruz. Yeniden ayağa kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız ve asla pes etmeyeceğiz” diye konuştu. Liglere verilen aranın takımda rehavete sebep olmadığını belirten tecrübeli hoca, ”Gevşemeye asla izin vermeyeceğiz” dedi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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