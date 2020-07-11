11.07.2020 - 00:00 |
Avcılara 12 bin lira
Urla’da deniz patlıcanı çıkarıldığı ihbarını değerlendiren Jandarma ekipleri, bölgeden hızla uzaklaşan kamyoneti durdurdu.
Kamyonette, avı yasak olan yaklaşık 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi. İki kişiye 12 bin 852 lira ceza uygulandı. l AA
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.