09.05.2020 - 00:00 |
Aydın’da, Meryem sözleşme uzattı
Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın BŞB, iç transferde Hollandalı Maret Balkestein’in ardından Meryem Boz’la da yeniden anlaştı.
Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezon yapılandırmasını sürdüren yönetimimiz, takım kaptanımız Meryem Boz ile sözleşme yeniledi” ifadelerine yer verildi. A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Meryem, voleybolseverler tarafından “Mavi Şimşek” lakabıyla anılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin en değerli oyuncusu seçilen Meryem, 5 maçta 85 sayı üretmişti.
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