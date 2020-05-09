Aydın’da, Meryem sözleşme uzattı

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezon yapılandırmasını sürdüren yönetimimiz, takım kaptanımız Meryem Boz ile sözleşme yeniledi” ifadelerine yer verildi. A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Meryem, voleybolseverler tarafından “Mavi Şimşek” lakabıyla anılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin en değerli oyuncusu seçilen Meryem, 5 maçta 85 sayı üretmişti.