15.03.2020 - 00:00 |
Aydın’ın sultanları garantiye alacak
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde son 2 maçını kazanarak bitime 1 hafta kala ilk 8’i garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play Off öncesi son maçında bugün deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt’la karşılaşacak.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.