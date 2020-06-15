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    HaberlerEge Haberleri Aydın’ın sultanları pasörünü buldu
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    15.06.2020 - 00:00 |

    Aydın’ın sultanları pasörünü buldu

    Aydın’ın sultanları pasörünü buldu

    Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde pasör Aslıhan Kılıç’la anlaştı. Geçen sezon PTT’de görev alan Aslıhan, daha önce 2016-2019 yılları arasında Halkbank’ta forma giymişti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Çok istedik, çok bekledik seni. Nihayet takımımızdasın. Aydın seni çok sevecek, hoş geldin Aslıhan” ifadelerine yer verildi. Aslıhan ise, “Aydın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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