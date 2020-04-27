Balkon tarımı

Vatandaşlar, balkonlarda ya da teraslarda, patlıcan, biber, domates, salatalık, maydanoz, soğan, sarımsak, çilek yetiştiriyor. Elinde olan çekmeceleri atmak yerine değerlendirmeyi tercih ettiğini söyleyen Emel Yavaş (45), balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti, “Ben evde tarım yapmak için terası değerlendiriyorum. Hem evde olduğumuz günleri değerlendirmek hem de sık yediğimiz ürünleri organik olarak tüketmek için böyle bir karar aldık” dedi. Fatma Ejder (58) de, “Başlarda evde olduğum için sıkılıyordum ancak fide ekmeye başladığımdan beri, oluşturduğum küçük bahçeyle vakit geçiriyorum” diye konuştu.

l EDA EBRU NANECİ DHA