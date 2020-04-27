27.04.2020 - 00:02 |
Balkon tarımı
KORONAVİRÜS nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyan İzmirliler, balkon tarımına başladı.
Vatandaşlar, balkonlarda ya da teraslarda, patlıcan, biber, domates, salatalık, maydanoz, soğan, sarımsak, çilek yetiştiriyor. Elinde olan çekmeceleri atmak yerine değerlendirmeyi tercih ettiğini söyleyen Emel Yavaş (45), balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu belirtti, “Ben evde tarım yapmak için terası değerlendiriyorum. Hem evde olduğumuz günleri değerlendirmek hem de sık yediğimiz ürünleri organik olarak tüketmek için böyle bir karar aldık” dedi. Fatma Ejder (58) de, “Başlarda evde olduğum için sıkılıyordum ancak fide ekmeye başladığımdan beri, oluşturduğum küçük bahçeyle vakit geçiriyorum” diye konuştu.
l EDA EBRU NANECİ DHA
Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.