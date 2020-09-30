Barajlarda alarm

Salgınla birlikte artan hijyen uygulamalarının neden olduğu yoğun su tüketimi ve yaz aylarında yağış miktarının az olması, barajlardaki doluluk oranlarını düşmeye devam ediyor. İZSU’nun 28 eylül verilerine göre, şehrin büyük bölümüne su sağlayan Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 69.3 iken bu yıl yüzde 41.65’e geriledi.

Alınacak küçük önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceğini belirten Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, “Duş sürenizi 1 dakika kısalttığınız takdirde 9 litre su tasarrufu sağlarız. Tuvalet rezervuarının su depolama kapasitesini düşürerek su tüketimini yüzde 20’ye kadar azaltabiliriz. Kirli kapları leğen içinde yıkarsak günde 30-60 litre su tasarruf etmiş oluruz” diye konuştu.