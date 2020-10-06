Başarımızı taçlandıracağız

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta deplasmanda Gölcükspor’u 2-1 yenip zirve takibini sürdüren Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, takımı adına umutlu konuştu. Puanını 7’ye çıkaran Kaf Kaf’ta takımın yıldız isimlerinden Doğukan İnci ve Hakan Kuş’un golleri son maçta 3 puanı getirdi. yollarına namağlup devam ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkarcı, “Sezona başlarken hedefimizin ne olduğunu söylemiştik. 3 maçta topladığımız 7 puan da isteğimizi ve arzumuzu gösteriyor. Elbette tüm takım çok mutlu. Ortaya koyduğumuz vizyonumuzla sportif başarımızı, başarımızla gösterdiğimiz vizyonu birleştirerek daha iyi noktalara ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz sezon Play Off finalinde kaçan 2. Lig biletini bu sene kaçırmak istemediklerini söyleyen Başkan, “2. Lig için camia olarak büyük emek sarf ediyoruz. Ligin sonunda gülen taraf olmak için çabalayacağız” diye konuştu.

“TFF’ye teklifimizi sunduk”

Misli.com üzerinden yapılan yayınlara da değinen Büyükkarcı, iç saha maçlarını kendileri kulüp olarak yayınlamak istediklerini söyledi. Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, “Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iç saha maçlarını yayınlamak istediğimizi ilettik. Onlardan da cevap gelmesini bekliyoruz. Bunun için de herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tek isteğimiz, taraftarımızı takımımızla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

8 yıl sonra en iyisi

Karşıyaka, 8 yılın ardından en iyi sezon başlangıcını yaptı. Kaf Kaf, Gölcük deplasmanında kazandığı galibiyetiyle 3 haftada namağlup olarak 7 puan topladı. Karşıyaka, en son 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig’de ilk 3 haftayı 7 puanla geçip, daha sonra sezonlarda ilk haftalarda hiç bu başarıyı yakalayamadı.