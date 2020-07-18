Başkan Akın taraftarlarla buluştu

Başkan Akın, “Sporda yaşanan her türlü rekabete rağmen dostluğun ve sporun birleştirici gücünün daima devam etmesini arzu ediyor, ülkemizin en köklü iki kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray’a gönül vermiş kardeşlerimizin Turgutlu’muzdaki birlik ve beraberliğinin ülkemize örnek olmasını diliyorum” dedi.