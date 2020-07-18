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    HaberlerEge Haberleri Başkan Akın taraftarlarla buluştu
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    18.07.2020 - 00:00 |

    Başkan Akın taraftarlarla buluştu

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ile birlikte Turgutlu Genç Fenerbahçeliler ve Turgutlu UltrAslan taraftar gruplarıyla öğle yemeğinde buluştu.

    Başkan Akın taraftarlarla buluştu

    Başkan Akın, “Sporda yaşanan her türlü rekabete rağmen dostluğun ve sporun birleştirici gücünün daima devam etmesini arzu ediyor, ülkemizin en köklü iki kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray’a gönül vermiş kardeşlerimizin Turgutlu’muzdaki birlik ve beraberliğinin ülkemize örnek olmasını diliyorum” dedi.

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