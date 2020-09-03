“Başkan Cihan Aktaş’a haksızlık yapılıyor”

İzmir futboluna yönelik birleştirici mesajlarıyla gündemde olan iş insanı Emre Sarıgedik, Bucaspor’un kapanmasının muhtemelleşmesi sonrası yönetim-taraftar gerilimine yönelik sağduyu çağrısında bulundu.



‘Sahip çıkın’



1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’ın açıklamalarını destekleyen Sarıgedik, “Sosyal medyada 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bir taraftar topluluğu arasındaki atışmayı İzmir kamuoyu olarak endişeyle takip ediyoruz. 92 yıllık bir çınar olan Bucaspor’un 100. yaşına ilerlerken kapatılıyor olması elbette üzüntü verici. Bununla birlikte burada Başkan Aktaş’ı suçlu ilan etmekse haksızlık. Onlarca milyon liralık borcu Cihan Aktaş mı yaptı da kendisine böyle bir tepki var? Yahut Bucaspor’un borcunu kapatacak bir yönetim adayı vardı da, Aktaş buna engel mi oldu?” diye konuştu. “Buca ismini borçlar ve icralarla değil, başarılarla gündeme getirmek isteyen Cihan Aktaş’a bana göre yalnızca Buca halkı değil, İzmir’in spor kamuoyu ve önderleri de destek vermeli” diyen Sarıgedik, “Sessiz kalmak bana göre topu taca atmaktır. İzmir futbolunun ‘kanaat önderleri’ böylesi bir süreci tiyatro izler gibi izlemek yerine çıkıp fikrini söylemelidir. İzmir’de çalışan, İzmir’de kazanan ve kazandığını İzmir futboluna harcamak isteyen bir insanı yalnızlaştırmayı doğru bulmuyorum” dedi.