Başkan Eriş’ten vatandaşa teşekkür

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası Ödemişspor Kulübü öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar, Ödemiş Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırılıyor. Aralarında 10 ton patatesin de bulunduğu yardım malzemelerini taşıyan TIR’ı bölge halkı ve Başkan Mehmet Eriş uğurladı. Eriş Ödemiş halkına duyarlılıkları için teşekkür etti.