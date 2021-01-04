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    04.01.2021 - 00:01 |

    Bayılmalar, kalp sağlığını anlatıyor

    Bayılmalar, kalp sağlığını anlatıyor

    Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, hemen hemen herkesin yaşayabildiği baş dönmesi, sersemlik ve bayılma hissinin kalp ve damar hastalıklarının bir göstergesi olabileceğine dikkat çekti. Bu şikayetlerin çok geniş bir yelpazedeki klinik durumların işaretçisi olabileceğini de belirten Otlu, “Her yaşta görülebilen bu rahatsızlıklarda kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenler dikkatle araştırılmalı. Bunun için ilk planda elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, doppler ultrason, efor testi, 24 saatlik Holter EKG takibi, tilt-table (eğik masa) testi gibi hızlı uygulanabilir testler kliniği uygun hastalarda tetkik edilmeli. Saptanan nedene göre yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, kalıcı kalp pili ve şok cihazı uygulaması, ablasyon tedavileri uygulanması muhtemel serimiz” diye konuştu.

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