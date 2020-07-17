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    17.07.2020 - 00:04 |

    Bayram hediyesi

    ‘Veresiye defterlerini kapatalım’ kampanyasıyla esnaf ve vatandaşın yaralarını saran Konak Belediyesi, bağışlanan kurban etlerini de ihtiyaç sahiplerinin evine ulaştıracak

    Bayram hediyesi

    Konak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. Özellikle salgın nedeniyle dara düşen ve sofrasına et koyamayan vatandaşa destek olmak için, hayırseverlerin yapacağı kurban eti bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

    Adrese teslim

    Kurban eti bağışlamak isteyen hayırseverler, 0 232 425 04 34 no’lu telefon ya da 0 533 071 55 65 no’lu Whatsapp hattını arayıp başvuru yapabilecek. Belediye, vatandaştan bağışını alacak ve soğuk zincirle, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban eti belirlenen adrese iletildiğinde de bağışı yapan hayırsevere, bilgilendirici bir sms mesajı ulaştırılacak. Veresiye defteri kampanyasında halkın ne kadar duyarlı olduğunu gördüklerini ifade eden Başkan Abdül Batur, “Hayırsever vatandaşlarımıza, ‘Kurban eti bağışlayın, gelip alalım ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıralım’ diyoruz. Bu kampanyamıza da destek olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

    Sıkı denetim

    Buca Belediyesi de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların pasaport kontrollerinin yanı sıra düzenli olarak sağlık kontrollerini yapıyor. Kesimlerin yoğun olarak yapıldığı bayramın birinci ve ikinci günlerinde de belediye veterinerleri yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşa yardımcı olacak.

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