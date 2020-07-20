Bayram tatilinin adresi: Boyalık

Türkiye’nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık, bayrama özel hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak tatil programı hazırladı. Dört günlük bayram tatilinde misafirlerine unutulmaz Çeşme günleri sunmayı hedefleyen Boyalık, müzik dinletilerine arife gününden itibaren başlayacak. Her güne ayrı bir program hazırlanacak. Bayramın birinci günü Zeytin Sanat Gala Pop Grubu, ikinci gün Grup Elegance, üçüncü gün Opus Müzik ile müzik ziyafeti devam edecek. Dördüncü gün canlı müzik dinletisiyle son bulacak. Küçük misafirlerine de dört gün boyunca eğitici ve öğretici oyunların yanı sıra mini kulüp ve mini diskoyla güzel bir tatil geçirme imkanı sağlayacak.