BİST118.786-0.02EURO7.83-0.06USD6.860.08ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bayram tatilinin adresi: Boyalık
    ABONE OL
    20.07.2020 - 00:02 |

    Bayram tatilinin adresi: Boyalık

    Boyalık Beach Otel, Kurban Bayramı’na özel programla misafirlerini ağırlayacak.

    Bayram tatilinin adresi: Boyalık

    Türkiye’nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık, bayrama özel hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak tatil programı hazırladı. Dört günlük bayram tatilinde misafirlerine unutulmaz Çeşme günleri sunmayı hedefleyen Boyalık, müzik dinletilerine arife gününden itibaren başlayacak. Her güne ayrı bir program hazırlanacak. Bayramın birinci günü Zeytin Sanat Gala Pop Grubu, ikinci gün Grup Elegance, üçüncü gün Opus Müzik ile müzik ziyafeti devam edecek. Dördüncü gün canlı müzik dinletisiyle son bulacak. Küçük misafirlerine de dört gün boyunca eğitici ve öğretici oyunların yanı sıra mini kulüp ve mini diskoyla güzel bir tatil geçirme imkanı sağlayacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Isparta'da bir köy karantinaya alındı

    Isparta'da bir köy karantinaya alındı

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

    Otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

    Sıradaki Haber