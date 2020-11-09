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    09.11.2020 - 00:01 |

    Belediyeden yarım milyon maske daha

    Belediyeden yarım milyon maske daha

    Depremle sarsılan İzmir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, ücretsiz maske dağıtımlarına devam ediyor. Salgın boyunca vatandaşların maske ihtiyacını karşılayan belediye, ilçenin farklı noktalarında yarım milyon maske daha dağıttı. 80 kişilik ekip uygulama kapsamında içinde 5 adet maske bulunan poşetleri vatandaşlara ulaştırdı. Maskelerin Altın Bilezik Tekstil Atölyesi’nde üretildiğini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Sosyal mesafe ve hijyen ile birlikte maske kullanımı büyük önem taşıyor” dedi.

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