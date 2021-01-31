BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Benzeri yok
    ABONE OL
    31.01.2021 - 00:03 | | HANDE NAYMAN DHA

    Benzeri yok

    Kayaköy’ün taş evlerinde hayat sona erdi ancak büyülü atmosferi turistleri kendine çekmeyi sürdürüyor

    Benzeri yok

    Mübadeleyle giden Rumlardan kalan Fethiye’deki Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri ortalama 50 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 3 bin 500 taş ev, iki kilise ve şapellerin bulunduğu köy, doğayla bütünleşen dokusuyla ilgi çekiyor. Hassas Koruma Alanı statüsünde yer alan Kayaköy, kış aylarının puslu havasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, pandemiye rağmen çok sayıda turisti ağırlamaya devam ediyor.

    “Hayalet görmedik”

    1957’deki depremden sonra bölgenin tamamen terk edildiğini belirten Kayaköy’ün son sakinleri, “Buraya ‘Hayalet köy’ deniyor ama biz hiçbir hayalet görmedik. Yerli ve yabancı çok fazla turist geliyor. Burayı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Hikayesini dinleyince köyün büyüleyici olduğunu söylüyorlar. Kayaköy’ün havası da çok güzeldir” diye konuştu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Sıradaki Haber