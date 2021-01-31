Benzeri yok

Mübadeleyle giden Rumlardan kalan Fethiye’deki Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri ortalama 50 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 3 bin 500 taş ev, iki kilise ve şapellerin bulunduğu köy, doğayla bütünleşen dokusuyla ilgi çekiyor. Hassas Koruma Alanı statüsünde yer alan Kayaköy, kış aylarının puslu havasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, pandemiye rağmen çok sayıda turisti ağırlamaya devam ediyor.

“Hayalet görmedik”

1957’deki depremden sonra bölgenin tamamen terk edildiğini belirten Kayaköy’ün son sakinleri, “Buraya ‘Hayalet köy’ deniyor ama biz hiçbir hayalet görmedik. Yerli ve yabancı çok fazla turist geliyor. Burayı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Hikayesini dinleyince köyün büyüleyici olduğunu söylüyorlar. Kayaköy’ün havası da çok güzeldir” diye konuştu.