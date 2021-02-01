Bergama Belediyespor golcüsünü buldu

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de profesyonel olan 25 yaşındaki santrfor, daha önce Aytemiz Alanyaspor, Kartalspor, Bağcılarspor, Nazilli Belediyespor, Bodrumspor, Sultanbeyli Belediyespor, Muğlaspor ve Şile Yıldızspor kulüplerinde de oynadı. 3. Lig’de 46 maçta 10 gol atan Semih, bu sezon ilk yarıda sadece 1 kupa maçına çıktı.