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    HaberlerEge Haberleri Bergama Belediyespor golcüsünü buldu
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    01.02.2021 - 00:01 |

    Bergama Belediyespor golcüsünü buldu

    Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, 2. Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor’dan forvet Semih Ergül’le sözleşme imzaladı.

    Bergama Belediyespor golcüsünü buldu

    Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de profesyonel olan 25 yaşındaki santrfor, daha önce Aytemiz Alanyaspor, Kartalspor, Bağcılarspor, Nazilli Belediyespor, Bodrumspor, Sultanbeyli Belediyespor, Muğlaspor ve Şile Yıldızspor kulüplerinde de oynadı. 3. Lig’de 46 maçta 10 gol atan Semih, bu sezon ilk yarıda sadece 1 kupa maçına çıktı.

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