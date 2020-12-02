Bilime katkıya ara vermiyor

Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği Avrupa Birliği (AB) programı olan “Sleep Revolution-Uyku Devrimi” başlıklı Horizon Projesi’ne Türkiye’den katılan tek merkez olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı, yapay zekâ ile uyku apnesi hastalığında kişiye özel tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.



2 bin 880 hasta kaydı



Çalışma hakkında bilgi veren Uyku Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, “Avrupa’daki saygın ve önemli uyku merkezlerinin yer aldığı çok uluslu projede, uyku apne hastalarının başlangıç ve izlem verileri ortak veri tabanına kaydediliyor. Laboratuvarımız, bir AB projesi olan ESADA’da (European Sleep Apnea Database) yer alıyor. ESADA’ya Türkiye’den katılan tek merkez olarak devrim niteliğindeki ‘Sleep Revolution-Uyku Devrimi’ projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. 13 yıldır yürütülen ve 33 binin üzerinde hastanın veri girişinin yapıldığı ve 53 binin üzerinde hastanın izlem vizitinin tamamlandığı çalışmada üniversitemiz, 2 bin 880 veri ile en çok hasta kaydeden ikinci merkez konumuna ulaştı. Projeyle, uyku apne hastalarında uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde şimdiye kadar kullanılan parametrelerin yerine, yapay zekâ tarafından geliştirilen yeni değişkenler oluşturulacak. Bu yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacak. Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak” diye konuştu.



Altyapıya yatırım



Yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık hizmetlerini en iyi ve kaliteli bir şekilde sunabilmek için ameliyathanelerimizde, polikliniklerimizde ve servislerimizde neredeyse tüm altyapıyı yeniledik. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.