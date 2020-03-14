14.03.2020 - 01:02 |
Bir süreliğine herkes temizliğe dikkat etsin!
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, vatandaşı koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
“Bir süre virüsten korunmak için tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Kişisel temizliğimize özen gösterelim” diyen Oran, “Ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, duraklar, otobüs terminallerinde ilaçlama çalışması yapıyoruz” dedi.
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