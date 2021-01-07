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    HaberlerEge Haberleri Bologna'ya acımadılar
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    07.01.2021 - 00:00 |

    Bologna'ya acımadılar

    ING Basketbol Süper Ligi’nde 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Alman Brose Bamberg’den aldığı 2 yenilginin ardından, İtalya’nın Fortutido Bologna ekibini erteleme sınavında 80-69 yendi.

    Bologna'ya acımadılar

    Kaf-Kaf, 4 maçta 2 galibiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor. Karşıyaka, Bamberg’in üst turu garantilediği grupta, 12 Ocak’ta iddiası kalmayan Bologna’ya konuk olacak. Antrenör Ufuk Sarıca, “Gruptan çıkmak için kazanmamız gereken 2 maç daha var” dedi.

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