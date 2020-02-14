Bornova Kulüpler Birliği’nde yeni başkan Hakan Beşyıldız

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un da katıldığı genel kurulda Bornova’da yer alan 50 spor kulübünün 41’i hazır bulundu. Başkanlık görevine 41 kulübün tüm oylarını alan Hakan Beşyıldız oy birliği ile seçildi. Bornova Hitabspor Kulüp Başkanlığı görevini de üstlenen Hakan Beşyıldız, “Bornova’daki tüm kulüplerin desteğini alarak yeni yönetim kurulumuzla görevimize başladık. Tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Her kulübümüze aynı mesafede olacağız ve Bornovamızın sportif anlamda daha ileriye gidebilmesi için el ele çalışacağız. Belediye Başkanımız Mustafa İduğ’a da yakın ilgisi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Hakan Beşyıldız başkanlığındaki Bornova Kulüpler Birliği yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ali Alanç, Kamil İnal, Refik Oğuz, Nejdet Ün, Efkan Muhtar, Serdan Yaşar. Yedek yönetimde ise Ercüment Şanlı, Soner Aslan, Ümit Aslan, Haydar Karadeniz, Osman Kasap, Ali Gün ve Kenan Akdeniz yer aldı.