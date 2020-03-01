01.03.2020 - 00:02 |
Bornova Sokağı’nı artık yayalar kullanacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’taki Bornova Sokağı’nı yayalaştırmaya karar verdi.
Yayalaştırılacak sokak, esnafın ve vatandaşın indirme bindirme, yükleme boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Bu saatler arasında araçlar, sokağa girecek ve sokak 1. Kordon’a doğru tek yönlü çalışacak.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.