Bornova Sokağı’nı artık yayalar kullanacak

Yayalaştırılacak sokak, esnafın ve vatandaşın indirme bindirme, yükleme boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Bu saatler arasında araçlar, sokağa girecek ve sokak 1. Kordon’a doğru tek yönlü çalışacak.