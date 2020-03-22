22.03.2020 - 00:01 |
Boyalık’tan örnek karar
Sheraton Çeşme Oteli’nin koronavirüs tehdidi nedeniyle faaliyete ara vermesinin ardından, Boyalık Beach Hotel de, 20 Nisan’a kadar faaliyetine ara verdiğini açıkladı. Boyalık yetkilileri, “Covid-19 virüsü sebebiyle faaliyetlerimize, Boyalık Beach Hotel&SPA Çeşme ailesi olarak, 20 Nisan’a kadar ara verme kararı aldık. Salgınla ilgili süregelen gelişmeleri takip edecek olup, gidişata göre açılış tarihimiz değişiklik gösterebilir” açıklamasında bulundu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.