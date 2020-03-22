Boyalık’tan örnek karar

Sheraton Çeşme Oteli’nin koronavirüs tehdidi nedeniyle faaliyete ara vermesinin ardından, Boyalık Beach Hotel de, 20 Nisan’a kadar faaliyetine ara verdiğini açıkladı. Boyalık yetkilileri, “Covid-19 virüsü sebebiyle faaliyetlerimize, Boyalık Beach Hotel&SPA Çeşme ailesi olarak, 20 Nisan’a kadar ara verme kararı aldık. Salgınla ilgili süregelen gelişmeleri takip edecek olup, gidişata göre açılış tarihimiz değişiklik gösterebilir” açıklamasında bulundu.