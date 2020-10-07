Bu mutluluk hep sürsün

Deloitte denetim firmasının İstanbul’daki merkezinde çalışan Gözde ile Mustafa, dört yıl önce tanışmıştı. Çiftin tanıklıklarını, Göksu Işık Akçaoğlu, Murathan Çakıroğlu ve Yunuscan Çarpatan üstlendi. Çift, Bilanco Vita imzalı gelinlik ve Damat Tween’le şıklıklarını yansıttı.