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    07.10.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar

    Bu mutluluk hep sürsün

    Emekli öğretmen Gülay Güngelen ile İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Beyazıthan Güngelen’in kızları Gözde Güngelen ile Hayriye-Duran Gök çiftinin oğulları Mustafa Gök, Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen törenle evlendi.

    Bu mutluluk hep sürsün

    Deloitte denetim firmasının İstanbul’daki merkezinde çalışan Gözde ile Mustafa, dört yıl önce tanışmıştı. Çiftin tanıklıklarını, Göksu Işık Akçaoğlu, Murathan Çakıroğlu ve Yunuscan Çarpatan üstlendi. Çift, Bilanco Vita imzalı gelinlik ve Damat Tween’le şıklıklarını yansıttı.

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