Buca’dan yüzde 95 başarı

Ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla faaliyete geçirilen Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM), Bucalı öğrencilere önemli katkı sağladı.



240 öğrenciye ücretsiz olarak ders verilen merkezde özellikle YKS sonuçları yüz güldürdü. Sınava giren 240 BEM öğrencisinin 230’u, 170 puan barajını geçerek yüzde 95.83’lük başarı elde etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eğitime her zaman en büyük önemi verdiklerini belirtti, “Geleceğimiz olan öğrencilere katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların başarılarıyla onurlanıyoruz” dedi.