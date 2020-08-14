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    HaberlerEge Haberleri Buca’dan yüzde 95 başarı
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    14.08.2020 - 00:00 |

    Buca’dan yüzde 95 başarı

    Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi’nin ücretsiz derslerinden yararlanan öğrenciler, YKS’de güldü; yüzde 95.83’lük başarıya ulaştı...

    Buca’dan yüzde 95 başarı

    Ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla faaliyete geçirilen Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM), Bucalı öğrencilere önemli katkı sağladı.

    240 öğrenciye ücretsiz olarak ders verilen merkezde özellikle YKS sonuçları yüz güldürdü. Sınava giren 240 BEM öğrencisinin 230’u, 170 puan barajını geçerek yüzde 95.83’lük başarı elde etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eğitime her zaman en büyük önemi verdiklerini belirtti, “Geleceğimiz olan öğrencilere katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların başarılarıyla onurlanıyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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