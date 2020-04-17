Bülent Necimoğlu’na çok yakıştı!

Sevgili tenis dostları, bu hafta sizlere köşemde güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türk tenisi başarılı bir ivme yakaladı. Hatta mart ayında İsrail ile Antalya’daki finali kazansaydık, bir üst klasmana da çıkacaktık ama sağlık olsun. Bir dahakine başaracağımızdan hiç kuşkum yok.



Gelelim sizlerle paylaşacağım habere...



Türkiye Tenis Federasyonu’nda geçtiğimiz hafta belli olan bir gelişme, birkaç gün önce resmiyete döküldü. Federasyonun İzmir ve Ege’den tek temsilcisi konumunda olan yönetim kurulu üyesi Bülent Necimoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Asbaşkanlığı görevine getirildi.



Bülent Necimoğlu’nu hem sportif, hem de kişisel nitelikleriyle ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Sportif yönden başlamak gerekirse, kardeşim gibi sevdiğim sevgili Bülent’in böyle bir göreve gelişi asla bir tesadüf değil.



Necimoğlu, neredeyse her günü sporla, tenisle geçen bir isimdir. Kendisi Küçük Kulüp’ün “Müdavim” denilecek üyelerindendir ve sıkı bir tenisçidir. Düzenlediğimiz turnuvalarda aldığı dereceler de bu durumun bir nişanesi olarak karşımızda durmakta. Bununla birlikte Necimoğlu ailesinin geçmişte Altay’a olan desteklerinden tutun da, Bülent’in TTF yönetimine girdiği andan itibaren çabası, spor kamuoyu tarafından bilinmektedir.



Bülent Necimoğlu’nun kişisel niteliklerine gelince... Kendisi yalnızca iyi gün değil, kötü gün dostu olmuş bir isimdir. İş yaşamındaki geniş bağlantıları ve köklü bir aileye mensubiyetiyse, kendini bugüne kadar hiçbir zaman kibir ya da ego olarak göstermemiş, tam aksine mütevazı kişiliğiyle farklı çevrelerden takdir toplamıştır.



Tabii böyle bir gelişmeyi aktarırken, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a da bir parantez açmadan olmaz. Göreve geldiğinden beri ortaya koyduğu vizyonla, camiamızı daha da ileri taşımak için çaba harcayan Cengiz Başkan, bu son gelişmeyle birlikte adımlarını ne kadar sağlam attığını göstermiştir.



Bülent Necimoğlu’nun asbaşkanlığa atanmasının ardından kendisini aradığımda, “Sen Bülent’e, Bülent sana emanetsiniz” diyerek şahsımı da onurlandırmıştır.

Sözün özü, tenisimiz için hayırlı bir gelişmeye tanık olduk. Cengiz Başkan ve kıymetli dostum Bülent’e, bu zor görevlerinde başarılar diliyorum.