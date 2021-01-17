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    17.01.2021 - 00:02 |

    Burak Sense’den iddialı çıkış

    Popüler isimler yeniliklerden çekindiği için müzik sektörünün kan kaybettiğini belirten Burak Sense, kategori ve sınır tanımıyor

    Burak Sense’den iddialı çıkış

    Üniversite yıllarında gönül verdiği müzikte sınır tanımayan ve farklı melodileri müzikseverlerle buluşturmanın bir cesaret işi olduğuna inanan Burak Sense, ilk teklisi “Zehirli Ot” ile Youtube’de 1 milyon dinlenmeyi geçti, Deezer çalma listesine de girdi.

    Müzikte herhangi bir kategori ya da sınırlandırmayı doğru bulmadığını belirten başarılı şarkıcı, “Son yıllarda pop müzik kan kaybetti  yıllardır müzik dünyasında zirvede olan sanatçılar yeniliklerden korkuyor. Hiçbir risk almadan aynı notaları çalmayı tercih ettiklerinden Türkiye’de pop müzik ilerleyemiyor. Sadece, büyük hayranı olduğum ve ilham aldığı Hande Yener ile Mabel Matiz dinliyorum” dedi. “Başka Beden” adlı şarkısını da özgürlüğün sembolü olarak betimleyen Burak, şöyle konuştu:

    Özgürlüğün sembolü

    “Sözleri ile beden ve ruhun çatışmasına, herkesin kendi yalnızlığında, iç sorularına dönerek cevap aramasının önemine değiniyor. Bu şarkı ile insanların yalnız kalmaktan korkmaması gerektiği, aksine yalnızlığın her insana katabileceği pek çok cevap olduğunu anlatıyorum. Başka Beden, gerek sound gerekse görselleri ile Türkiye’de çok önemli bir yer edinecek.”

    Burak, şarkının tarzını ise modern pop olarak tanımladı.

    16 saatlik çalışma

    Söz ve müziği Burak Sense’ye ait olan “Başka Beden” adlı şarkının düzenlemesini Cem Ergunoğlu, mix ve mastering çalışmasını Erol Temizel yaptı. Yönetmenliğini Onur Aldoğan’ın ve styling çalışmalarını By Nero’nun yaptığı klip ise, 16 saatte çekildi. Genç şarkıcının dışında iki manken de şarkının ruhuna uyacak şekilde klipte eşlik etti.

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