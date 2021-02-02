Gaziemir Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, “Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor” başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söz konusu haberde hastaneye gelen hastaların ateşinin ölçülmediği ve HES kodu alınmadığına ilişkin yazılarla ilgili açıklama yapan Yakut, “Burası hastane. AVM değil. Ateşi yüksek olan hastayı AVM’ye almazlar. Ancak burası sağlık hizmeti veren bir kuruluş. Otel, AVM, sineme, tiyatro değil. Hastaneler sağlık hizmeti verir. Ateşi olan insanları da kabul ederek özel bölümde tedavi eder” dedi.

‘Çok sıkı tedbir aldık’

Pandeminin başladığı ilk günden beri hastanemizde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yayınladığı tüm önlemleri aldıklarını belirten Yakut, “Halen bölgede en fazla açık kalp ameliyatı ve invazif kardiyolojik işlemlerin yapıldığı bir merkezlerden biriyiz. Yine özel hastaneler içinde Prof. Dr. Harun Evrengül denetiminde başarılı ve en fazla elektrofizyoloji yapılan merkezlerden biriyiz. Pandemi sürecinin başından beri yüksek yoğunluklu hasta yatırılıp tedavi edilmesine rağmen, hastanemizde yatarak tedavi gören hiçbir hasta Kovid-19 tanısı almadı. Tüm bunlar sıkı tedbirler sayesinde oldu. Bir anlık 3-5 kişinin yanyana gelmesiyle tedbirlerin alınmadığına inanmak cehalettir” dedi.

Özel sistemli ateşölçer

Pandeminin başından beri hastane de ateş ölçer sistemi olduğunu belirten Doç. Dr. Yakut, “Hastanemizin acil ve poliklinik giriş kapılarının üzerinde aynı havaalanlarındaki gibi yer alan ateş ölçer sistemi kapıdan her giren kişinin ateşini ölçüyor, görüntüsü ile birlikte kaydediyor. Ancak yaklaşık bir ay önce bu sistemin yanına girişi herkesin görebileceği, bilekten ateş ölçeri olan sistemi getirdik. Ve yazı yazdık. Ateşi yüksek olan kişi çıkınca sistem uyarı veriyor. Biz bu sistemi bilgisayar üzerinden yapmayı daha uygun bulduk. Çünkü, orada birini görevlendirip, giren kişiler 30 cm kadar yaklaşıp hiçbir personelimin ateş ölçerek sağlığını riske atmak istemedik. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Hastanemizde sürecin en başından beri ateş ölçümü yapılmaktaydı” dedi.

Hangisi tercih edilir

Doç. Dr. Yakut, “Şimdi sizlere soruyorum. Siz bir kalp hastası olsaydınız hangisini tercih ederdiniz. İçinde Kovid-19 hastalarını barındıran bir genel hastane, ya da hiç Kovid-19 hastası kabul etmemiş, yani pandemi hastanesi olmamış sadece kalp damar hastalıkları hastanesi olan bir yerde mi tedavi olmayı tercih edersiniz” diye konuştu.