BİST118.8080.91EURO7.81-0.18USD6.850.04ALTIN396.06-0.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyükşehire Avrupa piyangosu
    ABONE OL
    17.07.2020 - 00:00 |

    Büyükşehire Avrupa piyangosu

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ni 5. sırada bitiren İzmir ekibi, 2. olan Ankara Yenimahalle Belediyespor’un Avrupa kupalarından çekilmesi üzerine EHF Cup’a katılma hakkı kazandı.

    Büyükşehire Avrupa piyangosu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor, böylelikle beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa’da boy gösterme fırsatı elde etti. Antrenör Senar Dayat, yönetim kurulunun onayının hemen ardından başvuruyu tamamladıklarını belirterek, “Beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa’da olmak çok güzel. İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Son olarak 2015-2016 sezonunda Türkiye’yi EHF Challenge Kupası’nda temsil eden İzmir ekibi, 3. turdan katıldığı organizasyonda önemli bir başarı elde etmişti.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Sıradaki Haber