Büyükşehire Avrupa piyangosu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, böylelikle beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa’da boy gösterme fırsatı elde etti. Antrenör Senar Dayat, yönetim kurulunun onayının hemen ardından başvuruyu tamamladıklarını belirterek, “Beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa’da olmak çok güzel. İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Son olarak 2015-2016 sezonunda Türkiye’yi EHF Challenge Kupası’nda temsil eden İzmir ekibi, 3. turdan katıldığı organizasyonda önemli bir başarı elde etmişti.