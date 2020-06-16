Çeşme’de güvendesiniz!

Kısa bir süre önce göreve gelen Genel Müdür Ebru Tuğsan ve ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesine uygun çalışmaları sonucu alınan sertifikayla konuklar, gönül rahatlığıyla tatilin tadını çıkaracak. Bakanlığın belirlediği tüm kriterleri yerine getirdiklerini belirten Tuğsan, “5 Haziran’da kapılarımızı açtık” dedi.

Konuklarının sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri için kalite yönetim sistemi kurduklarını dile getiren Tuğsan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezondan beklentimiz yüksek, ama tabii ki insanların kafasında soru işaretleri var. Alınan önlemler görüldükçe herkes rahatlayacak ve sezon hareketlenecek. Çeşme’deki tesislerin salgın farkındalığı da oldukça yüksek, her yerde sıkı hazırlık yapıldı. Tatilcileri Çeşme’ye bekliyoruz.”