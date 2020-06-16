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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de güvendesiniz!
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Çeşme’de güvendesiniz!

    İzmir’in ve Çeşme’nin ilk ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ Ilıca Hotel Spa & Wellness Thermal Resort’a verildi.

    Çeşme’de güvendesiniz!

    Kısa bir süre önce göreve gelen Genel Müdür Ebru Tuğsan ve ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesine uygun çalışmaları sonucu alınan sertifikayla konuklar, gönül rahatlığıyla tatilin tadını çıkaracak. Bakanlığın belirlediği tüm kriterleri yerine getirdiklerini belirten Tuğsan, “5 Haziran’da kapılarımızı açtık” dedi.
    Konuklarının sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri için kalite yönetim sistemi kurduklarını dile getiren Tuğsan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezondan beklentimiz yüksek, ama tabii ki insanların kafasında soru işaretleri var. Alınan önlemler görüldükçe herkes rahatlayacak ve sezon hareketlenecek. Çeşme’deki tesislerin salgın farkındalığı da oldukça yüksek, her yerde sıkı hazırlık yapıldı. Tatilcileri Çeşme’ye bekliyoruz.”

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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