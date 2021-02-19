BİST1.5460.00EURO8.440.12USD6.980.28ALTIN397.930.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Çevre İhtisas Mahkemeleri şart’
    ABONE OL
    19.02.2021 - 07:00 |

    ‘Çevre İhtisas Mahkemeleri şart’

    Avukat Cenk Ahi, hayvan hakları yasasına yönelik yeni önerilerde bulundu.

    ‘Çevre İhtisas Mahkemeleri şart’

    Avukat Cenk Ahi, hayvan hakları yasasına yönelik yeni önerilerde bulundu. Her gün yeni bir haberle karşılaşıldığını belirten Ahi, “Can dostlara yapılan zulmü ve eziyeti kabul etmek mümkün değil. Bunu mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Nesli tükenmekte olan canlıları bir bir tüketiyoruz ve karşılığında yalnızca para cezasına hükmediliyor. Bunların önüne geçmek için defalarca caydırıcı kaidelerin gelmesi gerektiğini söyledik. Yargı Reformu Paketi’nde Çevre İhtisas Mahkemeleri’nin kurulması yönünde bir çalışma yapılmalı, hayvanlara zulmeden kim olursa olsun bu mahkemelerde yargılanmalı ve caydırıcı nitelikte cezalar almalı. Hayvan haklarının bu denli ihlal edildiği ülkemizde bu mahkemelerin kurulması artık zorunlu hale geldi” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

    Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    Cüceloğlu’na son veda

    Cüceloğlu’na son veda

    Sıradaki Haber