‘Çevre İhtisas Mahkemeleri şart’

Avukat Cenk Ahi, hayvan hakları yasasına yönelik yeni önerilerde bulundu. Her gün yeni bir haberle karşılaşıldığını belirten Ahi, “Can dostlara yapılan zulmü ve eziyeti kabul etmek mümkün değil. Bunu mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Nesli tükenmekte olan canlıları bir bir tüketiyoruz ve karşılığında yalnızca para cezasına hükmediliyor. Bunların önüne geçmek için defalarca caydırıcı kaidelerin gelmesi gerektiğini söyledik. Yargı Reformu Paketi’nde Çevre İhtisas Mahkemeleri’nin kurulması yönünde bir çalışma yapılmalı, hayvanlara zulmeden kim olursa olsun bu mahkemelerde yargılanmalı ve caydırıcı nitelikte cezalar almalı. Hayvan haklarının bu denli ihlal edildiği ülkemizde bu mahkemelerin kurulması artık zorunlu hale geldi” dedi.