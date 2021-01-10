Çiftçinin dermanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından beş yıl önce başlatılan ‘Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nin bir başka ayağı olan üreticilere sakız koçu dağıtımı devam ediyor. Üreticilerin çoklu doğum oranı yüksek sakız koçlarıyla daha fazla kuzu alması hedeflenirken aynı zamanda kendi koyunlarını da sakız ırkına çevirmeleri amaçlanıyor.



Tarım ve hayvancılık projelerinde Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında uyguladığı projelerinden ilham aldıklarını belirten Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, “Sakız ırkının en öne çıkan özelliği çoklu doğum oranının çok yüksek olması. Bu projemizi geleceği öngörerek uyguluyoruz. Bundan 20-30 yıl sonrasında Aydın’ın küçükbaş hayvancılığında da en iyi yere gelmesini amaçlıyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun bu projesi üreticilerimize derman oluyor” dedi.



Kuşadası’nın Yaylaköy Mahallesi’nde 5 yıldır koyunculuk yapan Zarife Ertan “Bana yapılan iyiliği annem-babam yapmadı. Bu koçla birlikte sürüm sakıza dönecek. En büyük sıkıntımız yüksek yem fiyatları” ifadelerini kullandı. Germencik’in Neşetiye Mahallesi’nde koyunculuk yapan Hacı Tanrıverdi ise, “Başvurdum. Bir tane verdiler. İnşallah sürüm sakıza dönecek” şeklinde konuştu. Üreticilerin, sakız koçlarını üç yıl süresince ellerinde tutması gerekiyor. Başvurular ise Hızlı Çözüm Merkezi olan 444 40 09 numaralı telefondan yapılabiliyor.