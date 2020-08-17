Çok yaşa ‘Bombacı Halil’

Göztepe’nin 1960’lı yıllarda o dönemki adı Fuar Şehirleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükselen efsane kadrosunun golcüsü Halil Kiraz, hastaneye kaldırıldı. A Milli Takımı’nın da eski yıldızlarından 76 yaşındaki “Bombacı” lakaplı Kiraz’a tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. 1967-68 sezonunda İspanyol devi Atletico Madrid’e attığı penaltı golüyle ağları delen efsane futbolcu için taraftarlar sosyal medyada, “ÇokYaşaBambacıHalil” etiketiyle destek mesajları yağdırdı. Kulüp de efsane futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı yayınladı. Göztepe taraftarları 26 Ocak’ta kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’la oynanan ilk maç öncesi Halil Kiraz’ın evinin önünde tezahürat yaparak efsane futbolcuya moral aşılamıştı. Kiraz da taraftarların tezahüratlarına eşlik etmişti.