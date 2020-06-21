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    HaberlerEge Haberleri Değirmenci uğurlanıyor
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    21.06.2020 - 00:01 |

    Değirmenci uğurlanıyor

    İzmir’de SHP’nin son il başkanı olan ve SHP-CHP birleşmesinin ardından bir dönem CHP’de de il başkanlığı yapan Hilmi Değirmenci yaşamını yitirdi.

    Değirmenci uğurlanıyor

    egepostasi.com’un haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, sosyal medyadan, “Sevgili eniştem Hilmi Değirmenci, kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Acımız çok büyük” açıklamasını yaptı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ömrünü sol harekete veren Değirmenci’yi kaybettiklerini belirtti. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de “SHP’nin son İl Başkanı, yol arkadaşımız Hilmi Değirmenci’nin vefatını üzüntüyle öğrendim” mesajını paylaştı. Değirmenci, bugün 12.00’de, CHP İzmir İl binası önündeki törenin ardından, Fahrettin Altay-Üçkuyular Yumurtacı Camii’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, Mordoğan Yenicepınar Mezarlığı’na defnedilecek.

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