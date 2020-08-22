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    22.08.2020 - 00:00 |

    Denizli Basket Süper Lig’e doğru

    Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) koronavirüs salgını yüzünden yarıda kalan geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in ING Basketbol Süper Ligi’ne alınma hayali gerçek oluyor.

    Denizli Basket Süper Lig’e doğru

    Daha önce mali kriterleri yerine getirme yen Bakırköy Basket’in yerine TBL’den geçen sezonun lideri Petkimspor, Süper Lig’e alınırken, Teksüt Bandırma Basketbol da ligden çekilme kararı aldı. Geçen sezonun TBL ikincisi Fethiye Belediyespor’un başvuru evraklarını yetiştirememesi üzerine bir yandan TBL’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tamamlayıp antrenmanlara başlayan Denizli Basket, diğer yandan Süper Lig umuduyla idari kriterleri yerine getirip Basketbol Federasyonu’na başvurusunu yaptı. Federasyon tarafından Teksüt Bandırma’nın yerine Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in tarihinde ilk kez Süper Lig’e alınması, Denizli temsilcisinin ligde pazartesi günü yapılacak fikstür çekimine de Bandırma yerine katılması bekleniyor.

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