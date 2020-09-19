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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de denetim ve yeni yasaklar...
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    19.09.2020 - 00:02 |

    Denizli’de denetim ve yeni yasaklar...

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüs tedbirleri denetimlerini sürdürüyor.

    Denizli’de denetim ve yeni yasaklar...

    15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndan başlayan denetim çalışması İstiklal Caddesi ile devam etti. Salgınla mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı; maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Atik ve Zolan özellikle esnaftan daha dikkatli olmalarını istedi, vatandaşa da maske hediye edildi.

    Etkinlikler iptal

    Öte yandan Denizli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında festival, şenlik, konser gibi faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı. Kurul, vatandaşların tüm kamu kurumları ve bankalara HES kodu sorgulanarak girişinin yapılmasına karar verdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerin yasaklanması, tüm kamu ve özel kurumlar dahil toplantıların yapılmaması, yapılması zorunlu toplantıların ise online yapılması karara da bağlandı.

    Toplantıda ayrıca, alkollü içki satış belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait turizm işletmeli de dahil olmak üzere tüm işyerlerinin saat 00.00’da günlük faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildi.

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