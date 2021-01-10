Denizlispor çıkış peşinde

Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, ligin 18. haftasında bugün Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunan Yukatel Denizlispor, son 3 maçın ikisinde yenildi, birinden de beraberlikle ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibin rakibi Çaykur Rizespor, 20 puanla 12. durumda yer alıyor.



5 sakat var



Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki son antrenmanda Mustafa Yumlu ve Özgür Çek takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları bulunan Neven Subotic ve Fede Varela da antrenmana katılmadı. Sakatlığına karşın Rize’ye götürülen Mustafa Yumlu’nun durumu maç saatinde belli olacak. Sakıb Aytaç ve Özgür Çek’in de sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig’de rakibiyle daha önce 22 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.