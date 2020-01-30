Deprem mağduru çocuklara oyuncak

Çiğli Belediyesi, depremden etkilenen çocuklara moral vermek için çok sayıda oyuncak ve kırtasiye malzemesi göndermeyi planlanıyor. Personeli “Bir Çocuk da Sen Sevindir” sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaya çağıran Başkan Utku Gümrükçü, “Çalışma arkadaşlarım kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda oyuncak, hikaye kitabı, boyama kitabı ve boya getirdi” dedi.