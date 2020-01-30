30.01.2020 - 00:04 |
Deprem mağduru çocuklara oyuncak
Çiğli Belediyesi, depremden etkilenen çocuklara moral vermek için çok sayıda oyuncak ve kırtasiye malzemesi göndermeyi planlanıyor. Personeli “Bir Çocuk da Sen Sevindir” sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaya çağıran Başkan Utku Gümrükçü, “Çalışma arkadaşlarım kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda oyuncak, hikaye kitabı, boyama kitabı ve boya getirdi” dedi.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.