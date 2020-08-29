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    29.08.2020 - 00:02 |

    Dermatolojide güncel tedavi yaklaşımları

    Ekol Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Arısoy kozmetik dermatolojide yaşanan son gelişmeler ve sık kullanılan uygulamalar olan Plasmage uygulaması, Aqua Peel ile cilt bakımı, ben ve siğil tedavisi, gençlik aşısı ve PRP tedavileri hakkında bilgiler verdi.

    Dermatolojide güncel tedavi yaklaşımları

    Plasmage uygulamasının birçok estetik cerrahi işleme alternatif olarak geliştirilen CE belgeli bir uygulama olduğunu belirten Dr. Arısoy, “En önemli özelliği maddenin 4. halini kullanmasıdır. Plasmage, uygulamanın yapıldığı bölgede gaz halindeki su buharı ve azotu yüksek enerji ile plazma haline dönüştürür. Bu etkileşim sonucunda oluşan iyon bulutu, cilt yüzeyine etki ederek hızlı bir şekilde cildi yenileyebilmektedir. Plasmage ameliyatsız göz kapağı estetiği, göz altı ve göz çevresi sıkılaştırma, dudak üstü çizgiler, leke tedavisi, akne tedavisi, ben, siğil tedavisi, akne ve diğer nedenlerden kaynaklanan skarların düzeltilmesi, çatlak tedavisi gibi alanlarda kullanılır” dedi.

    Aqua peel ile cilt bakımı uygulamasının üç adımdan meydana geldiğini belirten Dr. Arısoy, “3 tip solüsyon bulunan bu uygulama süresi ortalama 20-30 dakika arasında değişir. Kısa sürede cilt gözenekleri açılır. Uygulama yüzeysel kırışıklıkların azaltılması ve giderilmesinde etkilidir. Cerrahi bir müdahale olmadan kısa bir süre içerisinde uygulanmaktadır” diye konuştu.

    Kullanım alanları

    Göz kapağı sarkmaları: Plasmage ile ameliyata gerek kalmadan tek seansta istenilen sonuçlar alınabilmektedir. Uygulama acısızdır ve günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz.

    Ben ve siğil tedavisi: Uygulama öncesi lokal anestezik krem ile bölge uyuşturulur, et beni veya siğil olan bölgelere plasmage uygulanır. Uygulama sonrası yıkanmak sorun yaratmaz. Oluşan kabuklar 3-10 günde dökülür.

     

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