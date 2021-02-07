07.02.2021 - 00:01 |
Dev adamlarda parola galibiyet
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, bugün saat 17.30’da deplasmanda Nadir Gold İstanbul Basket Takımı ile karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde dev adamlar, galibiyet parolasıyla hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar tamamlandı. Türkiye Basketbol Ligi’nin 17. haftasında oynanacak karşılaşma Manisa TV ekranlarından yayınlanacak.