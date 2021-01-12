Doktor adayına sinemayla terapi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde tıp ve sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların empati yeteneğini geliştirmek amacıyla ‘Sinema ve Tıp’ dersi veriliyor.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, “Film terapi uygulaması ve eğitimiyle, yetiştirdiğimiz hekimlerin hastayla iletişim kurabilen, sadece kitaplardaki bilgileri uygulayan değil, sosyal yönleri de gelişmiş insanlar olmasını istiyoruz” dedi.

Doktor adaylarına tıbbın yanı sıra kültürel ve sanatsal eğitim sunmak, onların empati yeteneğini geliştirmek amacıyla başlatılan derslerde, Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban eşliğinde, öğrenciler film çözümlemesi yapmaya başladı. Robin Williams’ın sıra dışı ve iyimser bir doktoru canlandırdığı ‘Patch Adams’ gibi filmlerin izlendiği ve yorumlandığı çevrim içi derslere öğrencilerin de ilgisi yoğun oldu. Kaban, “Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, farklı iletişim kanalları açmak istiyoruz. Patch Adams, The Doctor, Cure gibi filmlerden yararlanıyoruz” dedi.