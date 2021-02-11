Ege, bağımlılığa karşı savaşıyor

Üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları anabilim dalları ile Madde Bağımlılığı Enstitüsü’nde bulunan üç klinikte sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik sağlık hizmeti veriliyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde sigarasız bir kampüs oluşturma hedefiyle başlatılan ‘Dumansız Ege’ kampanyası da başarılı bir şekilde devam ediyor. Sigara kullanımı ile Kovid-19 arasında doğrudan bir bağ olduğunu söyleyen Rektör Budak, “Sigara içilen ortamlarda bulaş riskinin arttığını biliyoruz. Sigara, hastalığa yakalanma ve bulaşma riskini doğrudan etkiliyor. Gelin, bu dönemi fırsata çevirip sigarayla aramıza mesafe koyalım” dedi.